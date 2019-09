87 bestuurders rijden te snel aan schoolpoort MMM

06 september 2019

11u02 2 Leopoldsburg De politie heeft donderdag controles uitgevoerd aan het scholencomplex langs de Diestersteenweg en de Martelarenstraat in Leopoldsburg. Heel wat bestuurders gingen daarbij in de fout.

Maar liefst 87 bestuurders kregen een pv omdat zij de snelheidsbeperking aan hun laars lapten. Nog eens 18 droegen geen gordel en twee personen belden achter het stuur.

Eén persoon kon geen geldig keuringsbewijs voorleggen. 77 bestuurders deden een alcoholtest, maar die bleek telkens negatief. “Politie Kempenland zal ook in de andere gemeenten controles uitvoeren in de schoolomgevingen. Niet alleen bij het begin van het schooljaar. De veiligheid van de leerlingen en scholieren is het hele jaar door een prioriteit.”