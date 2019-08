75 jaar bevrijding: uitgebreid programma in Leopoldsburg BVDH

23 augustus 2019

13u50 0 Leopoldsburg In garnizoensstad Leopoldsburg staat men in september uiteraard uitgebreid stil bij 75 jaar bevrijding en de start van Operatie Market Garden. Hieronder vindt u een overzicht.

Op donderdag 12 september komt de bevrijdingscolonne van Defensie en het WHI aan en ’s avonds is er de avant-première van De Grote Rappel². Een dag later volgt de herdenkingsplechtigheid op het Koningin Astridplein, is er de gamellenmaaltijd MKOK, gaat het schip ‘Liberation’ open voor bezichtiging en zijn er gidsbeurten aan het Museum van het Kamp van Beverlo, MKOK en op het Militair domein. ’s Avonds is er een dansinitiatie lindy hop en vervolgens het Liberty Ball.

Op zaterdag 14 september is er het vertrek van de historische colonne Operatie Market Garden 2019 richting Nijmegen en de eigenlijke première van De Grote Rappel². Zondag volgt nog de herdenkingsmis in de kerk van het centrum. Ook op 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 en 29 september zijn er voorstellingen van De Grote Rappel².

Sanicole Airshow

Ook de Sanicole Airshow vindt tijdens dit speciale weekend plaats in Leopoldsburg, op vrijdag vanaf 18 uur en op zondag vanaf 10 uur. Daarom is er op die dagen geen oorlogsspektakel. De airshow staat ook stil bij 75 jaar bevrijding met onder meer de komst van Sally B, de laatste luchtwaardige B17 Flying Fortress in Europa.