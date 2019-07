35ste Harley Days lokt ‘slechts’ 800 motards MMM

17u13 0 Leopoldsburg 650 in het centrum en nog eens 200 op de camping. Meer motards zakten er dit weekend niet af naar Leopoldsburg voor de Haley Days. “Andere jaren gaat het nochtans over minstens 2.000. Het weer stak tegen", zucht organisator André Ceustermans.

Centrum-Leopoldsburg liep zaterdag anders aardig vol, maar het waren vooral locals en Limburgers die zin hadden in de motorshow. Groepen uit Nederland en Duitsland bleven veel al weg. De verplaatsing maken door wind en weer zag niet iedereen zitten.

“We hebben eigenlijk twee keer pech gehad door het weer", zegt André Ceustermans. “Vrijdag op onze eerste dag was het al veel te warm. Ook in de opbouwdagen was het zweten. Zaterdag kregen we dan verkoeling, maar die was er dan weer over. Al bij al viel het mee en mogen we niet klagen over het weer, maar het heeft teveel mensen afgeschrokken.”

Nieuw was de officiële Harley Davidsonstand van een dealer uit Geel. “Daar hebben we nog goede gesprekken mee gehad, en we hopen ook de komende jaren de dealer te kunnen vestigen. Verder zijn er nog ideeën voor een pop-upzaak in Leopoldsburg inzake Harley Davidson, maar dat is nog afwachten. De animatie was dit jaar al wat meer, maar naar de komende edities toe gaan we dat nog feller uitbouwen. Verder blijft het concept wat ze al 35 jaar is: pronken met prachtige Harleys.”