24-jarige man krijgt jaar cel met uitstel voor verkrachting van zwakbegaafde vrouw, terwijl vriendin aan de lijn hangt Birger Vandael

14 juni 2019

12u02 0 Leopoldsburg Een 24-jarige man uit Heusden-Zolder is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel. Beklaagde is schuldig aan de verkrachting en de aanranding van een toen 19-jarig meisje uit Beverlo. Terwijl hij ‘bezig’ was, hing zijn vriendin onwetend aan de lijn.

Het liep mis op 23 maart 2017 in Tessenderlo. Het slachtoffer is een vrouw met de mentale leeftijd van een kleuter, ze is bijgevolg makkelijk te manipuleren. In het verleden was ze al eens slachtoffer van een verkrachting, waaruit uiteindelijk een kind voortkwam. Er was een afspraak gemaakt tussen haar en beklaagde om na schooltijd in Leopoldsburg om te chillen. Een zus van het slachtoffer en een vriendin van haar zus ontdekten de afspraak omdat ze toegang hebben tot haar Facebookaccount. Ze roken onraad en reden naar de school in Leopoldsburg, waar ze zagen dat het meisje was ingestapt bij de man. Dat leidde tot een achtervolging, maar beklaagde slaagde erin om de zus en haar vriendin af te schudden.

Papieren zakdoekjes

Het slachtoffer verklaarde achteraf aan de politie dat beklaagde in de wagen zijn mannelijk geslachtsorgaan bovenhaalde en het slachtoffer dwong om het aan te raken. “Als ik dat niet mag doen, dan breng ik u niet terug”, zou hij hebben gezegd. Vervolgens dwong hij haar tot orale seks en raakte hij haar aan op intieme plekken. Zij gaf hem papieren zakdoekjes om zijn boeltje op te kuisen. Hij dwong haar eerst nog om bepaalde berichten te verwijderen en zette haar vervolgens enigszins verloren af aan de Zwarte Markt in Tessenderlo.

Opvallend: tijdens de feiten kreeg beklaagde zijn vriendin aan de lijn. Hij zei dat hij bij een vriend zat. Later werd hij ook bij zijn vriendin aangetroffen door de politie. Beklaagde loog eerst over het seksueel contact, maar toen men de gevonden zakdoekjes aanbracht, gaf hij dat wel toe. Hij vertelde dat hij het slachtoffer kende van dezelfde BUSO school, maar niet wist wat de precieze aard van beperking was.

“Orale seks is walgelijk”

De rechtbank is van oordeel dat buiten redelijk twijfel bewezen is dat ze geen werkelijke toestemming heeft gegeven voor het seksueel contact. Ze zei zelfs dat ze orale seks ‘walgelijk’ vond en de rechtbank ziet geen reden om aan die verklaringen te twijfelen. Beklaagde vroeg de opschorting, maar daarvoor acht de rechtbank de feiten te ernstig. Hij komt wel in aanmerking voor uitstel omdat hij nog niet veroordeeld is voor gelijkaardige feiten. Hij moet zich onder meer laten begeleiden voor zijn seksuele driften. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.730 euro betalen.