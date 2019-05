175.532 euro! Het Warmste dorp van Vlaanderen verpulvert vooropgesteld bedrag voor zieke Seppe Dirk Selis en Birger Vandael

23 mei 2019

11u28 5 Leopoldsburg In Heppen, ondertussen het Warmste Dorp van Vlaanderen, heeft de werkgroep ‘Steun Seppe’ maar liefst 175.532 euro ingezameld. Wafels, wandelingen, Seppebroden, kerstmarkten, kunstwerkjes, quizvragen en zelfs een ingenieus piramidesysteem: niets was hen te veel om hun vijfjarig dorpsgenootje te helpen. Seppe vecht tegen kanker en heeft immunotherapie nodig met een prijskaartje van liefst 140.000 euro.

Seppe lijdt aan een neuroblastoom, een zeldzame kinderkanker. Tot overmaat van ramp krijgt Seppe zijn dure therapie niet terugbetaald door het RIZIV. En dat beseft het jongetje zelf maar al te goed. “Ik ben al een jaar ziek en kan niet naar school”, zegt Seppe. “Ik ben al veel in het ziekenhuis geweest, maar de dokters zeggen dat er nog medicijnen zijn. Maar die kosten heel veel geld.”

140.000 euro om precies te zijn. Een gigantisch bedrag, maar daardoor lieten de dorpsgenoten van Seppe in Heppen - deelgemeente van Leopoldsburg - zich niet ontmoedigen. Met ‘Let’s make it Heppen’ hebben ze een steungroep opgericht met als doel de immuuntherapie toch mogelijk te maken voor de moedige kleuter. “We zijn een heel jaar in de weer geweest”, zegt buurvrouw Nele Caerts die als eerste de handen uit de mouwen stak. “Ondernemers bedachten een businessplan, bakkers verkochten Seppebroden, de schooljuf schakelde Bednet in, klasgenootjes braken hun spaarpotjes open, eetdagen werden op poten gezet. We zijn werkelijk niets uit de weg gegaan en zijn dan ook fier op het resultaat. Met 175.532 euro gaan we los over de vooropgestelde 140.000 euro. Maar kijk, alles Seppe nu maar beter wordt, hè.”

Seppebrood

“Zelfs dorpsbakker Guy Klercx had zich in de strijd gegooid. Hij maakte speciale Seppebroden, die de Heppenaren konden kopen aan 2, 50 euro. De opbrengst ging integraal naar Steun Seppe. “Ik blijf ze bakken zolang het nodig is, zei hij al. De broden vlogen alleszins al de deur uit”, vertelt Nele Caerts van ‘Steun Seppe’.

“Enkele maanden geleden leek het financiële plaatje van de behandelingen van onze kleine superheld een onmogelijk doel”, zeggen de ouders van Seppe. “Maar natuurlijk waren we bereid alles voor hem te doen. Want hoe gewoon alles leek, hoe bijzonder alles werd door de moed, vastberadenheid en ongelooflijke persoonlijkheid van onze superheld. We bewonderen hem elke dag. Dit was natuurlijk nooit gelukt zonder het initiatief en de vastberadenheid van een aantal geweldige personen uit onze buurt, uiteindelijk de werkgroep Steun Seppe.

En eenmaal de start was gegeven, stonden er ongelooflijk veel mensen klaar om te helpen, mee te denken en te steunen. Niemand werd gevraagd, niemand hoefde iets te doen, maar heel veel mensen wilden meewerken om het doel te behalen. Hoe klein of groot het gebaar, voor ons maakt het niet uit, we waarderen het enorm en willen iedereen bedanken voor z’n steun, medeleven, engagement en genegenheid voor onze kleine man en aan ons gezin in zijn totaliteit”, besluiten de ouders van Seppe.

