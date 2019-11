‘Pianist van Yarmouk’ komt naar Leopoldsburg BVDH

21 november 2019

De Palestijns-Syrische vluchteling Aeham Ahmad is op vrijdag 20 december te gast in CC Leopoldsburg. Hij vertelt samen met het Duitse ‘Edgar Knecht Trio’ zijn onwaarschijnlijke en autobiografische verhaal over “de pianist van yarmouk”. De YouTube-video van Ahmad, die te midden van het puin in Syrië op zijn piano speelt, ging de wereld rond. Nadat ook zijn piano werd vernietigd, moest hij Syrië ontvluchten en kreeg hij asiel in Duitsland. Als muzikant vond hij aansluiting bij het gerenommeerde Edgar Knecht Trio en samen brachten ze de erg gewaardeerde CD “Keys to Friendship” uit. De gelijknamige concertreeks toert in december en sluit geheel passend aan bij de sfeer van de warmste week en het nabije kerstgebeuren. De voorstelling start om 20.15 uur. In voorverkoop betaal je 13 euro, de basisprijs bedraagt 14 euro.

De video vind je terug via deze link.