‘KazaK’ uit Leopoldsburg is mini-onderneming van het jaar dankzij speciale broekriemtasjes Birger Vandael

18 mei 2020

14u51 9 Leopoldsburg Zeven leerlingen van Sint-Michiel Leopoldsburg hebben met ‘KazaK’ de Vlaamse finale van ‘Dé Mini-onderneming van het jaar 2020' gewonnen. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Vlajo. KazaK produceert handige en compacte tasjes die je aan je broekriem kan bevestigen, bedoeld voor bijvoorbeeld je gsm, geld en autosleutels. Deze ‘KazaKken’ worden voornamelijk gemaakt uit gerecycleerde materialen.

Loran Geskens, Arno Dufrane, Emmeline Van Genechten, Lise Cluysen, Sarah Dierckx, Lars Put en Amber Pauwels (allen 17-18 jaar) uit het zesde middelbaar zijn de zeven mensen achter KazaK. Met oude kledingstukken, nog bruikbare baches of plastic maken ze de mooiste tasjes. Die handgemaakte KazakKen worden bovendien aangepast aan de persoonlijke wensen en het comfort van de klant. Dat zorgt ervoor dat elk product uniek is. Voor een deel van de productie kunnen ze rekenen op externe partijen, zoals Dagcentrum ‘t Brugske.

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende tasjes, besloten de leerlingen om de KazaKken in vier lijnen op te delen. Zo is er de ‘Basic Line’, waarbij de KazaKken gemaakt zijn uit een eenvoudig stofje. De ‘Classic Line’ bestaat uit producten gemaakt van kledij. De ‘Green Line’ vertegenwoordigt recyclage aangezien de eyecatcher gemaakt is uit hergebruikt ‘afval’. De ‘Your Line’ staat voor personalisatie: het product wordt volledig gemaakt naar wens van de klant.

Extra lijn voor de zorg

Net zoals vele andere bedrijven werd ook KazaK getroffen door het coronavirus. Ze lieten de koppen echter niet hangen, maar kwamen met een innovatief idee: de ‘Safe Line’. Origineel zijn dat witte KazaKken met een opschrift als steun naar de zorg toe, iets later besloten ze de bestaande producten te voorzien van een mondmasker en handschoenen als de klant dat wenst. De winst die gemaakt wordt, storten ze naar het goede doel 'Leopoldsburg Solidair’.

KazaK deed al mee met verschillende wedstrijden. Ze wonnen een ster en een geldprijs voor hun reclamefilmpje op de Kick-Off in de Luminus Arena. Later sleepten ze de prijs van ‘Beste Klantenbenadering’ in de wacht op de verkoopdag in de Shopping 1 in Genk. Dankzij hun professioneel businessplan werden ze geselecteerd om deel te nemen aan de Limburgse finale op 11 maart. Tijdens de livepresentatie en de vragenronde overtuigden ze de vijfkoppige jury. Ze bemachtigden een plaatsje in de Vlaamse finale.

Festivalseizoen

Door de omstandigheden vond die finale online plaats. Ook dat hield de groep niet tegen om hun project te verdedigen. De juryleden werden verrast door hun enthousiasme en gezonde ondernemingszin. Ze kregen afgelopen woensdag een eervolle vermelding voor meest ambitieuze team en afgelopen vrijdag kregen ze het verlossende nieuws dat ze België mogen vertegenwoordigen op de JA Europe Company of the Year Competition.

“Dat is onze eerste prioriteit nu”, klinkt het bij de ondernemers. “Op langere termijn kijken wij vooral uit naar het festivalseizoen, dat waarschijnlijk in 2021 weer hervat. We zijn ervan overtuigd dat we daar nog vele mooie dingen kunnen bereiken. Tot slot willen we KazaK ook over de landsgrenzen laten gaan.”