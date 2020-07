Zorgkundigen Pajottenlands Centrum krijgen ook tijdens coronacrisis bijscholingen Amber Gys

06 juli 2020

Om het beroepsinzicht bij de verzorgenden bij het Pajottenlands Centrum in Lennik up-to-date te houden, blijven ze bijscholingen krijgen. “Op 30 juni ging er voor onze verzorgenden een bijscholing door over het thema ‘Fysieke veranderingen bij ouder worden en hun gevolgen’,” zegt Ann Denie, mede-coördinator Gezinszorg van het Pajottenlands Centrum. “Deze bijscholing werd georganiseerd op verschillende dagen in kleinere groepjes van 10 om zo de social distancing te bewaren.” Het was de eerste bijeenkomst tijdens de coronacrisis. Deze vormingen vonden plaats in het gebouw van de regionale dienst thuiszorg Pajottenlands Centrum, begeleid door een gespecialiseerde gastdocent van Viac vzw.