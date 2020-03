Zonnestraal vzw blaast dit jaar 70 kaarsjes uit Amber Gys

16 maart 2020

11u24 5 Lennik De Lennikse zorgaanbieder voor mensen met een beperking bestaat 70 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Ze organiseren dit jaar opnieuw de Inclusieve vijfkamp en een academische zitting.

Zonnestraal vzw in Lennik viert het hele jaar hun 70ste verjaardag. “Door de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus is de planning jammer genoeg moeten wijzigen, maar laat dit de pret niet bederven”, klinkt het. Ze organiseren de zesde editie van de Inclusieve vijfkamp in juni en een academische zitting in oktober. Ook de Route 70-wandeling, waarbij het haar deuren openzet voor een tentoonstelling op de campus, belooft de moeite waard te zijn.

De erkende en vergunde dienstverlener biedt vandaag met meer dan 250 medewerkers ondersteuning en zorg op maat aan personen met een beperking in Vlaams-Brabant, zowel residentieel als ambulant.

Alle festiviteiten en meer informatie is terug te vinden via de website en sociale media.