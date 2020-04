Zoektocht naar computers om alle kinderen gelijke kansen te bieden Amber Gys

10 april 2020

16u57 1 Lennik De gemeente Lennik start een inzameling voor gebruikte laptops, computers en tablets. Dit doen ze zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om te studeren tijdens deze coronatijden.

“Als onze Lennikse basisscholen ook na de paasvakantie dicht blijven, komen er opnieuw heel wat uitdagingen op ons af”, vertelt burgemeester Irina De knop. “De kinderen en hun ouders zullen nieuwe leerstof/leerboeken aangereikt krijgen om samen mee aan de slag te gaan.” De scholen bekijken nu volop hoe ze dit alles praktisch kunnen regelen.

Vaak wordt er gewerkt rond online lessen of online apps om kinderen leerstof aan te bieden. Op die manier krijgt het afstandsonderwijs vorm. Voor een heel aantal gezinnen die niet over een computer, laptop of tablet beschikken, vormt dit afstandsonderwijs echter een groot probleem. “Als bestuur geloven wij in gelijke kansen voor al onze kinderen en willen wij samen met jou de scholen en gezinnen een handje helpen. We willen alle kinderen de kans geven om afstandsonderwijs te kunnen volgen en niet achterop te geraken.”

Hoe binnenbrengen?

Heb jij een computer, laptop of tablet die je zelf niet meer gebruikt, maar waar kinderen wel nog mee aan de slag kunnen? Laat het dan zeker weten aan de gemeente via 02/532.41.15. Je kan je toestel(len) in de loop van de paasvakantie binnen brengen op het gemeentehuis of op het OCMW. Het bestuur zorgt vervolgens samen met de scholen dat deze computers, laptops en tablets bij de juiste kinderen terecht komen.