Zeven bestuurders betrapt op rijden onder invloed bij eerste controle van deze BOB-campagne Tom Vierendeels

02 december 2019

16u31 0 Lennik De lokale politiezone Pajottenland heeft zaterdagnacht op verschillende plaatsen alcoholcontroles gehouden. Zeven bestuurders legden een positieve ademtest af. Daarnaast werden nog elf andere verkeersinbreuken vastgesteld.

De agenten stelden zich zaterdagnacht onder meer op langs de Edingsesteenweg in Leerbeek, aan de Stationsstraat in Herne en langs de Repingestraat in Vollezele. In totaal werden 252 bestuurders aan een ademtest onderworpen en zeven onder hen bleken te diep in het glas gekeken te hebben. Twee onder hen speelden hun rijbewijs ook onmiddellijk voor vijftien dagen kwijt.

Daarnaast werden nog drie processen-verbaal opgesteld voor het niet bij hebben van het rijbewijs, voor het negeren van eenrichtingsverkeer. Vijf waarschuwingen werden opgesteld voor kleinere overtredingen en drie buitenlanders dienden onmiddellijk een boete te betalen voor het niet bijhebben van de nodige documenten.