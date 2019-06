Zet de zomer in met de Dolle Dagen van Gaasbeek: organisatie blijft trouw aan vertrouwd concept Michiel Elinckx

13 juni 2019

15u02 0 Lennik Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni is er de 39ste editie van de Dolle Dagen van Gaasbeek.

De Dolle Dagen vinden traditiegetrouw plaats op het dorpsplein van Gaasbeek. Aan het concept wordt niet gesleuteld. Vrijdag starten de festiviteiten om 18 uur met een foodtruckfeest. Onder meer Dweilorkest D’Hopmaten zorgen voor een muzikale noot. Nadien is er een afterparty met Sound of the Basement. Zaterdag trekt de boerenmarkt de tweede dag op gang. ‘s Avonds is er de Openluchtfuif, met onder meer Aquaholic en Barak Feture achter de draaitafels.

Vlaamse avond

De laatste dag wordt ingezet met een motorrit ten voordele van vzw Zonnestraal. Inschrijving en vertrek kan tussen 9 uur en 13 uur. Vanaf 14 uur is er de kindernamiddag met springkastelen, volksspelen en een schminkstand. Omstreeks 15 uur is er een kubbtoernooi. De Dolle Dagen worden afgesloten met een Vlaamse avond. Onder meer Zanger Bart en Rudi Tastenoe zakken af naar Gaasbeek. Meer info vind je op www.dolledagengaasbeek.be.