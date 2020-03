Witte lakens en luid applaus voor personeel in zorgsector Amber Gys

20 maart 2020

Om 12 uur kwamen heel wat mensen uit hun huis om in de handen te klappen. Dit keer tijdens de actie #mercievanuitmijnkot waarbij ook witte lakens uit het raam wapperden. Ook in WZC Zonnestraal in Lennik was dit het geval. De medewerkers kwamen even naar buiten om zo hun steun te betuigen aan alle verpleegkundigen en artsen.