Werkmannen sinds vandaag volledig in ‘t nieuw Tom Vierendeels

03 februari 2020

17u39 1 Lennik De negentien medewerkers van de technische dienst zijn maandag voor het eerst aan de slag gegaan met hun gloednieuwe kledij. Er werd voor een opvallend rode kleur gekozen. De werkmannen hoeven hun kledij voortaan ook niet meer mee naar huis te nemen om ze te wassen.

Polo’s, jassen, broeken...: allemaal in een opvallend rode kleur en met fluorescerende strepen. Veiligheid en met name de zichtbaarheid waren dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de aankoop. De werklieden zelf mochten meekiezen en pasten verschillende modellen. De rode kleur zou overigens nog een voordeel hebben: het trekt insecten en wespen in mindere mate aan.

De kledij werd niet aangekocht, maar het gaat om een leasingcontract van 20.000 euro per jaar. Voor dat bedrag wordt de kledij ook regelmatig opgehaald en gewassen zodat de werkmannen dat thuis niet meer hoeven te doen. Er werden in de werkliedenloods ook aanpassingen doorgevoerd zodat er voldoende ruimte is om alles te stockeren.