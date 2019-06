Werken op kruispunt Klapscheutstraat met Assesesteenweg: nachtelijke hinder voor automobilisten Michiel Elinckx

04 juni 2019

14u09 0 Lennik Wegen en Verkeer werkt vanaf woensdag 12 juni ter hoogte van het kruispunt van de Assesteenweg (N285) met de Klapscheutstraat in Lennik. De straat zal twee nachten afgesloten worden.

Op het kruispunt wordt de aansluiting van de asfaltverharding hersteld. Lokaal worden de onderlaag en de toplaag asfalt van de rijweg vernieuwd. Ook het fietspad aan de kant van de Klapscheutstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werken worden ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd om de hinder te beperken en het verkeer kan om de beurt en met beperkte snelheid doorrijden.

Omleidingslus

Om veilig te kunnen werken wordt de parkeerstrook, de rijstrook en het fietspad over een afstand van 200 meter ingenomen. Fietsers worden via bakens over de rijweg geleid en auto’s rijden ter hoogte van de werfzone aan een aangepaste snelheid. De Klapscheutstraat is gedurende de werken twee nachten afgesloten en bereikbaar via de omleidingslus langs de Ninoofsesteenweg (N8) en de Frans Dewolfstraat.