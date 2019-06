Wat is de toekomst van Dries 't Nelleken? Gemeentebestuur stelt definitief beheerplan voor Michiel Elinckx

03 juni 2019

15u26

Het is ruim twee jaar geleden dat de laatste beuken op de Dries ’t Nelleken noodgedwongen verdwenen. Gedurende die periode heeft het gemeentebestuur en Buro voor Vrije Ruimte samen gezeten met verschillende partijen om een beheerplan op te maken. Het beheerplan is ingediend bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Daardoor kan er bijna worden gestart met de heraanleg van de Dries.

Café Schaekels

Op dinsdag 11 juni zijn geïnteresseerden welkom tijdens een infoavond over de toekomst van Dries ‘t Nelleken. Vanaf 19.30 uur geeft het college uitleg over de plannen in café Schaekels langs de Nellekenstraat.