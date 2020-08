Wandelclub Lennikse Windheren organiseert ‘Lennikse Feesten’-tocht Amber Gys

05 augustus 2020

10u30 2 Lennik De jaarlijkse wandeling tijdens de Lennikse Feesten kan dit jaar door het coronavirus niet doorgaan, alsook de Lennikse Feesten zelf. De wandelclub Lennikse Windheren hebben daarom voor een veilig alternatief gezorgd.

Jaarlijks organiseren de Lennikse Windheren naar aanleiding van de Lennikse Feesten een wandelevenement waar meer dan 1.000 wandelaars aan deelnemen. Door de huidige coronamaatregelen kan zo'n evenement echter niet op een veilige manier worden georganiseerd. “Omdat wandelen gezond is en we de wandelaars alsnog de mogelijkheid willen bieden om eens buiten te komen, wordt toch een afgepijld parcours voorzien”, klinkt het bij de organisatie. Het vertrek is voorzien aan ‘t Rakkertje over verschillende afstanden (7, 12, 20, 25 en 45 km).

De wandelingen kunnen op elk moment tussen 9 en 16 augustus gestart worden om een spreiding van wandelaars te kunnen bevorderen. Er zijn geen rustposten voorzien, maar aangezien men onderweg verschillende horecazaken voorbijkomt, kan iedereen zelf voor zijn eigen catering zorgen. Deelnemen is gratis voor iedereen en er zijn geen inschrijvingen vooraf. Meer informatie is te vinden op de website van de Lennikse Windheren.