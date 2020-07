Wandelclub ‘De Lennikse Windheren' organiseert wandelingen met respect voor coronamaatregelen Amber Gys

01 juli 2020

17u54 0 Lennik Wandelclub ‘De Lennikse Windheren’ organiseren tijdens de zomermaanden enkele speciale wandelingen om de leden en niet-leden toch nog te laten genieten van een dagelijkse dosis wandeling in de benen.

De Lennikse Windheren is een actieve wandelclub van en voor alle leeftijden, die in Sint-Kwintens-Lennik hun uitvalsbasis hebben. De club organiseert korte en lange(re) wandelingen in het prachtige Pajottenland. Maar net zoals alle andere clubs, zijn ook hun evenementen allemaal afgelast geweest. “Zowel onze grote wandeling op 29 mei én onze wandeling met de Lennikse Feesten werden afgelast”, aldus voorzitster Marita. De wandeling tijdens de Lennikse Feesten lokken elk jaar nochtans meer dan 1.200 mensen mee.

Coronawandelingen

Parcoursmeester André Keupers kwam daarom met een alternatief om toch nog wandelingen te laten doorgaan. “Op de website van onze wandelclub hebben we coronawandelingen uitgestippeld als vervanging van de Lennikse Feesten”, vertelt Keupers. “Normaal kan iedereen hieraan meedoen, maar dit jaar zullen we ons jammer genoeg moeten beperken tot onze 130 vaste leden. De wandelingen worden opgedeeld in drie bubbels van 6, 12 of 25 kilometer.”

Ook werden er op de website 10 sessies met wandelingen gezet voor mensen om te ‘leren’ wandelen. “Het is hiervan de bedoeling dat de mensen de kleine wegen in Lennik leren ontdekken”, vult Keupers aan. Ook de Dodentocht ‘100 km Covid-Challenge’ werd door hen in Lennik uitgewerkt. Alle info over deze wandelingen zijn terug te vinden op de website van De Lennikse Windheren.