Vrijwilligers van ‘De Weeg’ werden getrakteerd op een etentje Tom Vierendeels

30 oktober 2019

15u27 0 Lennik Pavok, de Pajotse Voorzieningen voor Kinderopvang, trakteerde een veertigtal vrijwilligers van ‘de Weeg’ op een etentje. Enkele vrijwilligers werden ook gehuldigd. Pavok laat weten nog vrijwilligers te kunnen gebruiken.

In de volksmond noemt iedereen het ‘de Weeg’, maar officieel zijn dit consultatiebureaus voor het jonge kind. Pavok, dat de door Kind & Gezin erkende consultatiebureaus beheert, heeft een veertigtal vrijwilligers in Lennik en Ternat die instaan voor het onthaal van de jonge ouders en zowel de administratie als het meten en wegen van de kindjes. De vrijwilligers werden nu door Pavok getrakteerd op een etentje. Ze konden ook een mobiele tentoonstelling over honderd jaar Kind & Gezin bezoeken. Enkele vrijwilligers werden ook gehuldigd. Zo stopt Daniël Van der Sypt als vrijwilliger, hij werkte mee sinds 2007 als man, wat vrij uniek is. Hij is wel nog lid van de beheerraad. Linda Cools is reeds twintig jaar vrijwilliger. Ook Antoinette Vergauwen, Micheline De Zutter en Lieve Souffreau werden gehuldigd.

Pavok laat weten dat de consultatiebureaus altijd nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. Ze geeft mee dat ook mannen zeker en vast welkom zijn. Wie meer informatie wenst kan terecht op de website van Pavok.