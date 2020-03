Vrijwilligers gezocht voor Consultatiepunt Covid-19: “We rekenen op Lennikenaren met een warm hart” Bart Kerckhoven

22 maart 2020

07u00 0 Lennik Op dinsdag 24 maart opent het Consultatiepunt Covid-19 in de sporthal Jo Baetens in Lennik en het gemeentebestuur is daarom op zoek naar vrijwilligers. “Wij rekenen op de hulp van onze Lennikenaren met een warm hart”, laat het gemeentebestuur weten.

In het consultatiepunt zal een gescheiden opvang van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus georganiseerd worden en het biedt de mogelijkheid om hen klinisch te onderzoeken na doorverwijzing van de huisarts. Hier zal men de triage doen tussen thuis in quarantaine uitzieken of de doorverwijzing naar het ziekenhuis. Wie zich als vrijwilliger opgeeft zal zorgen voor de registratie van patiënten, het inplannen van afspraken en het wegwijzen van patiënten naar de correcte wachtbox. “Wij zorgen voor jouw gezondheid en bieden je de nodige beschermmiddelen. Zo zal je achter een plexiglas scherm zitten en een mondmasker, handschoenen en een beschermschort ontvangen”, laat de gemeente nog weten. Wie wil meewerken kan zich registreren via de website www.lennikaanzet.be of via het telefoonnummer 02/532.41.45 op weekdagen tussen 8 uur en 12 uur en 13 uur en 16 uur.