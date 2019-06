Vrijstaat Vanmol wint drie medailles op internationaal bierconcours in Portugal (onder meer met de gekende Janimal) Michiel Elinckx

18 juni 2019

17u43 4 Lennik Microbrouwerij Vrijstaat Vanmol uit Eizeringen sleepte op het internationaal bierconcours in het Portugese Aveiro drie medailles in de wacht.

De iBEERian Awards worden jaarlijks georganiseerd. Tripel Gronckel won zilver in de categorie ‘Belgian Pale Strong Ale’. Gronckel Blond en de Session IPA Janimal behaalden elk een bronzen plak.

Eerder prijzen

In het verleden viel de microbrouwerij van Erwin Vanmol ook al in de prijzen op het iBEERian bierfestival. In 2017 pakte de microbrouwerij het zilver met de Gronckel Blond. Prins van Brabant behaalde vorig jaar het zilver in de categorie ‘Saison’. Het straf blonde bier Klauw, dat Vanmol brouwt voor een private klant, werd ook het op één na beste in de categorie ‘Belgian Pale Strong Ale’.