Vrije Basisschool Sint-Godelieve ontvangt 19.600 euro voor plaatsing van nieuwe dakbedekking

Michiel Elinckx

28 juni 2019

17u18 6 Lennik De Vrije Basisschool Sint-Godelieve heeft een Vlaamse subsidie van 19.610,24 euro ontvangen.

Met de subsidie wordt de afbraak van een hellend dak met asbest gefinancierd. Daarnaast dient het bedrag ook voor de plaatsing van een nieuwe dakbedekking. ”Scholen en schoolgebouwen zorgen ervoor dat leraren én leerlingen de ideale omgeving hebben om te werken en te leren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “De voorbije jaren is er een heuse inhaalbeweging in scholenbouw opgestart. De voorbije legislatuur werd al in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten een nieuwe of grondig vernieuwde school gebouwd. Van maart tot en met mei 2019 heeft AGION bijna 40 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het officieel en vrij gesubsidieerd onderwijs, waarvan ruim 4 miljoen euro voor scholen in Vlaams-Brabant.”