Vrienden halen Oostenrijkse après-skifeestjes naar de Skihütte in Eizeringen Tom Vierendeels

30 januari 2020

19u40 0 Lennik Twee bevriende koppels halen de komende twee weken de Oostenrijkse après-ski naar Eizeringen. Aan de voetbalterreinen werd een grote feesttent opgetrokken waarin drie weekends op rij gefeest kan worden. “De sfeer van de après-ski naar hier halen was onze bedoeling”, luidt het.

Indra, Stefanie, Jurgen en Dieter kennen elkaar via hun firma’s in grondwerken en tuinaanleg. “En elk jaar organiseren we thuis samen een après-skifeestje voor vrienden en klanten”, klinkt het. “Maar al enkele jaren speelde het idee om dit in het groot te organiseren en afgelopen zomer zijn we er eindelijk voor gegaan. Sinds juni zijn we al bezig met de planning van het evenement.” En eind vorige week werd de grote tent met plaats voor 500 feestvierders opgetrokken door een firma die ook instaat voor de afwerking en het meubilair binnen. De twee koppels zijn sindsdien bezig met de verdere afwerking, zowel binnen als buiten. Buiten werden bijvoorbeeld verschillende kerstbomen geplaatst. “Enkel de sneeuw ontbreekt”, klinkt het lacherig. “We willen ook gewoon een feest organiseren in Lennik omdat er tijdens de winterperiode heel weinig te doen is in de omgeving.”

In totaal zal de Skihütte zeven keer de deuren openen. De opening vindt vrijdag plaats met dj Visser, gekend van Tomorrowland om op zaterdag een feestje te bouwen met dj Cosyns. Het WK cyclocross zal zondag op groot scherm te volgen zijn waardoor de deuren dan al om 10.30 uur openen. Maandag en donderdag wordt er vanaf 17 uur een afterwork voorzien met aansluitend een raclettebuffet. Donderdag wordt er afgesloten met ‘Nacht van de Student’ wat een stevig feestje zal worden. Vrijdag en zaterdag opent de Skihütte nog een laatste keer voor een après-ski met dj Party ski’s, kaaprisun en Ambi-Hanz. Op vrijdag openen de deuren telkens om 18 uur en op zaterdag om 19 uur.

Goed doel

Een deel van de opbrengst gaat ook naar een goed doel. Voor de eerste editie werd gekozen voor de MS-liga. Kaartjes in voorverkoop kosten vijf euro, aan de kassa betaal je zeven euro. Om in de après-skisfeer te komen worden bijvoorbeeld schnaps, Jägermeister en Flügel geserveerd. “Maar we voorzien evengoed alcoholvrij bier”, klinkt het bij de vrienden. “En voor wie toch te veel drinkt en de auto wil laten staan voorzien we shuttles. Binnen een straal van tien kilometer kunnen mensen afgezet worden. Parking is er overigens voldoende voorzien, onder meer op een weide aan de overkant.”