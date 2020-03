Vredegerecht Lennik schort alle zaken van openbare terechtzitting op door coronacrisis Amber Gys

17 maart 2020

16u53 10

De zaken van de openbare terechtzitting van 23 maart worden uitgesteld en zullen op een gepast tijdstip opnieuw opgeroepen worden. “De zaken voor de zitting van 24 maart en verder zullen schriftelijk behandeld worden. Alle andere vastgestelde zaken (buitengewone zittingen, plaatsopnemingen en raadkamer zittingen) zullen ook onbepaald uitgesteld worden en later opgeroepen worden. Er worden voorlopig geen nieuwe zaken vastgesteld tenzij hoogdringend”, laat het vredegerecht kanton Lennik weten.

Het vredegerecht van het kanton Lennik is bevoegd voor de gemeenten Lennik, Gooik, Liedekerke, Roosdaal, Dilbeek, Galmaarden, Bever en Herne. De balie van het vredegerecht is gesloten maar wel bereikbaar op 02/532.42.24 of via vred.lennik@just.fgov.be.

Meer over Liedekerke

Bever

Galmaarden

Roosdaal

Dilbeek

Lennik

Gooik