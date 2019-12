Voorzitter en trainers van Sporting Eizeringen helpen joyrider (16) en vijf passagiers arresteren: “Ze wilden ons nog elk 1.000 euro geven” Tom Vierendeels

01 december 2019

18u30 6 Lennik De lokale politiezone Pajottenland heeft een 16-jarige joyrider kunnen arresteren met hulp van trainers en bestuursleden van Sporting Eizeringen. Na een frontale botsing aan hun terrein sloeg de dader op de vlucht, waarbij hij ook nog een agent probeerde aan te rijden. Aan boord zaten nog vijf tieners.

Het voorval startte zaterdag na de middag aan de voetbalterreinen van Sporting Eizeringen. “Een gele bestelwagen was aan hoge snelheid via de Molenstraat gekomen, maar aan een bocht aan onze terreinen kwam het tot een frontale botsing met een jonge kerel uit Zemst”, zegt voorzitter Geert Everaet. “Ze reden achteruit om te vluchten en botsten hierbij tegen een verlichtingspaal. Ik ging samen met nog twee andere mannen van de ploeg poolshoogte nemen. Zes allochtone jongens stonden rond de andere bestuurder. Ze kwamen precies van het strand: enkele hadden slippers aan, anderen waren blootsvoets. Ze leken die jongen iets te willen aandoen.”

Vlucht

Geert bedaarde met hulp van de twee anderen de gemoederen. “Maar toen ik pen en papier ging halen in de kantine, hoorde ik de bestelwagen wegrijden”, gaat het verder. “Alle passagier uit die wagen waren toen al te voet gevlucht. Ik stond net naast mijn wagen en zette mij onmiddellijk achter het stuur en pikte nog iemand op. Ook anderen gingen op zoek, waaronder de coach van onze A-ploeg die agent is in een Brusselse politiezone.”

Die laatste kon de vluchtende wagen onderscheppen in de straat waar de jongen woont, enkele straten verder dan het voetbalplein. Daar stonden de passagiers ook te wachten. “Toen hij de bestuurder wilde laten stoppen, probeerde hij nog op hem in te rijden”, gaat Geert verder. “Wij zaten ondertussen nog rond te rijden om ze te zoeken. Iemand anders van de ploeg was wel uitgekomen op de confrontatie. Het kwam net niet tot een vechtpartij omdat die kerels zich agressief bleven gedragen. Ze wilden ons nog 1.000 euro per persoon te geven om het allemaal zo te laten. De politie was toen al verwittigd. Vijf gasten liepen onmiddellijk weg terwijl de bestuurder bleef staan. Hij werd opgepakt. Blijkbaar waren de ouders van de jongen op reis. De wagen waarmee hij reed kreeg een wielklem.” De bestelwagen zou van de vader van de joyrider zijn.

Poging doodslag

De helden van Eizeringen zijn wel onder de indruk. “Ongelofelijk wat die kerels allemaal hebben uitgestoken”, zegt Geert. “Gelukkig waren we er in eerste instantie ook snel bij of die andere jongen uit Zemst had misschien een pak slaag gekregen. Ze rijden dan nog tegen die paal en vervolgens willen ze onze coach omverrijden – dat is poging doodslag. Hopelijk ontlopen die kerels hun straf niet.”

Verhoor volgt

De lokale politiezone Pajottenland bevestigt dat er een incident was, maar verwijst door naar het parket voor meer informatie. “Het klopt dat we melding kregen van een verkeersongeval met vlucht waarbij een zestienjarige met de wagen van zijn vader reed”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De zaak wordt opgevolgd door de dienst Jeugd.” Volgens Blondeau mocht de jongen beschikken en zal hij later uitgenodigd zal worden voor een verhoor. Vermoedelijk zal dit in het bijzijn van zijn ouders moeten gebeuren.