Voormalig schepen kent straf op 23 april Wouter Hertogs

09 april 2020

16u08 0 Lennik De Brusselse correctionele rechtbank doet pas op 23 april uitspraak in het dossier van voormalig schepen Filip Van Ginderdeuren. De man riskeert drie jaar cel voor verschillende wanpraktijken die zouden zijn voorgevallen in zijn rol van voorlopig bewindvoerder.

De uitspraak was aanvankelijk voorzien voor 11 maart. Toen werd de uitspraak uitgesteld naar 8 april. Door de coronamaatregelen worden enkel nog uitspraken met gedetineerden gedaan. Het dossier rond Van Ginderdeuren, die niet in voorlopige hechtenis zit, wordt daarom pas -indien de coronamaatregelen dan versoepeld zijn- binnen twee weken uitgesproken.

Volgens het parket misbruikte hij zijn functie van voorlopig bewindvoerder om geld te verduisteren van kwetsbare personen. “De politie vond in zijn kantoor duizenden ongeopende facturen, rappels, brieven en aangetekende zendingen in verband met zijn pupillen”, aldus het parket. “Rekeningen van rusthuizen en huur van appartementen en woningen werden niet betaald, doktersbriefjes werden niet ingediend bij de ziekteverzekering, zodat de pupillen niet terugbetaald werden, en zijn eindrapporten aan de vrederechter stonden vol onregelmatigheden.”

In een aantal gevallen liet Van Ginderdeuren zelfs na om de vrederechter te melden dat zijn pupil overleden was. Erger is dat de man volgens het parket zijn pupillen ook liet opdraaien voor de nalatigheidskosten die door zijn optreden veroorzaakt werden, en dat hij zich herhaaldelijk geld of eigendommen van pupillen zou toegeëigend hebben. Voor de rechtbank betwistte hij vorige maand de meerderheid van de feiten. “Die feiten gebeurden in het kader van de organisatie van mijn kantoor. Nooit heb ik de intentie gehad om die mensen schade toe te brengen”, sprak hij de rechter toe.