Vogels raken gewond door storm Ciara: “Nooit meegemaakt en nooit verwacht” Tom Vierendeels

09 februari 2020

19u39 3 Lennik Bij dierenasiel Ark van Pollare uit Lennik stellen ze een merkwaardig fenomeen vast ten gevolge van de storm Ciara. Drie vogels, waaronder een duif en een kanarie, werden al binnengebracht met dezelfde verwondingen. “Precies of ze werden tegen de grond gesmakt”, luidt het.

Hans Lenvain van het dierenasiel is met verstomming geslagen. “Dit heb ik nog nooit gezien of meegemaakt”, zegt hij. “En eigenlijk heb ik er nog nooit bij stilgestaan dat dit zou kunnen gebeuren. Je gaat er toch vanuit dat vogels zichzelf beschermen.” Maar drie slachtoffertjes die werden binnengebracht doen anders vermoeden. “Ze hebben alle drie dezelfde verwondingen aan de vleugel en de borstkas”, gaat hij verder. “Ze lijken tegen de grond gegooid te zijn. Het zijn mensen uit de buurt die de vogels op straat zagen en ze hier binnenbrachten. We dienen de eerste zorgen toe en plaatsen ze onder een warmtelamp. Morgen gaan we ermee bij dierenarts Bjorn Geeroms uit Roosdaal, die gespecialiseerd is in vogels.”

Wat er verder gaat gebeuren valt nog af te wachten. “De duif en de kanarie kunnen we zonder problemen opvangen”, weet Lenvain. “Maar van de andere vogel zijn we niet zeker. We denken dat het om een merel gaat. Het Vogelopvangcentrum waar we morgen naartoe trekken zal duidelijkheid moeten brengen.”