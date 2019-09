Vijftiger verkoopt goederen via het internet...maar levert nooit WHW

04 september 2019

18u11 0 Lennik De Brusselse correctionele rechtbank heeft een vijftiger uit Lennik veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. De man had verschillende mensen opgelicht via tweedehandssites op het internet en Facebook. Zelf vond de vijftiger dat hij helemaal niets misdaan had.

Het onderzoek naar de vijftiger begon in 2018 toen er bij de politie van de zone Pajottenland (Gooik, Galmaarden, Lennik, Pepingen, Herne en Bever) een resem klachten binnenliepen van slachtoffers die opgelicht waren via het internet. Het ging bijna steeds om slachtoffers die via een tweedehandssite of via zoekertjes op Facebook iets gekocht hadden en daarvoor betaald hadden, maar het gekochte goed nooit hadden gekregen. Als ze lang aandrongen bij de verkoper, beloofde die dan wel het betaalde geld terug te storten, maar ook dat gebeurde nooit.

Andermans fitnesstoestel

In één geval had de bewuste verkoper zelfs een fitnesstoestel dat aan iemand anders toebehoorde te koop gesteld en het geld geïnd. Maar hij leverde dat toestel nooit en het geld stortte hij ook niet door aan de rechtmatige eigenaar van het toestel. Al die aankopen bleken gebeurd bij dezelfde persoon, de vijftiger uit Lennik. “Ik heb toch niets misdaan”, verklaarde de man doodleuk tegen de politie. De rechtbank zag dit anders. “Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan informaticabedrog, misbruik van vertrouwen en oplichting”, klonk het. “Alles wijst erop dat hij de te koop gestelde goederen nooit in zijn bezit heeft gehad en dat hij zijn kopers schaamteloos aan het lijntje heeft gehouden met een waslijst aan leugens en uitvluchten. Bovendien toont hij geen greintje schuldinzicht, maar presenteert hij zichzelf als een slachtoffer van personen zonder geduld of begrip.”