Vijf bestuurders onder invloed betrapt, een pv voor smaad en een persoon opgepakt wegens openbare dronkenschap Tom Vierendeels

13 november 2019

18u09 0 Lennik Agenten van de politiezone Pajottenland hebben bij een verkeersactie vijf personen betrapt die onder invloed van alcohol reden. Een persoon werd gearresteerd wegens openbare dronkenschap en een chauffeur kreeg een proces-verbaal voor smaad.

De actie vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag en enkele mensen leken er stevig nachtje stappen van gemaakt te hebben. In totaal werden 183 bestuurders op verschillende plaatsen op het grondgebied gecontroleerd. Vijf onder hen legden een positieve ademtest af en vier van hen hadden zo diep in het glas gekeken dat ze hun rijbewijs voor vijftien dagen moesten inleveren.

Daarnaast bleek een chauffeur nogal stevig tekeer te gaan tegen de agenten waardoor een proces-verbaal voor smaad werd opgesteld. Een persoon diende bestuurlijk aangehouden te worden wegens openbare dronkenschap. Daarnaast werd bij een bestuurder een inbreuk op het rijbewijs vastgesteld en drie chauffeurs kregen voor kleinere inbreuken een waarschuwing.