VIDEO. Brandweer en gemeentediensten ruimen hele nacht en dag modder na hevig onweer Tom Vierendeels

06 juni 2019

16u27 0 Lennik Brandweerlieden en gemeentearbeiders zijn al van woensdagnacht in de weer met verschillende straten in Lennik moddervrij te maken. De regenval tijdens het hevige onweer liet heel wat modder van de bewerkte akkers de straten oplopen.

Verschillende ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West gingen woensdagnacht al aan de slag om modder te ruimen in onder meer Lennik. Dat was bijvoorbeeld in de Frans Devoghellaan en Gustaaf Breynaertstraat het geval. “Deze straten werden prioritair moddervrij gemaakt aangezien het om een verbindingsas gaat”, laat de gemeente Lennik weten. “Overdag werden de Joseph Van Den Bosschestraat, Sint-Elooistraat, Schapenstraat, Frans Van der Steenstraat, Busingenstraat, Katteklauwstraat en de Wolvenstraat aangepakt. Brandweer en gemeentediensten bundelen de krachten om de hinder zo snel mogelijk op te lossen en tot een minimum te beperken.”