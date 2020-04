Verzorgers Pajottenlands Centrum krijgen mondmaskers

Amber Gys

01 april 2020

17u02 6 Lennik Het verzorgend personeel en de poetshulpen van het Pajottenlands Centrum kregen professionele mondmaskers om zichzelf beter te kunnen beschermen.

Ook in coronatijden blijven de verzorgers en huishoudhulpen van de regionale thuiszorgdienst Pajottenlands Centrum, in de weer om hulpbehoevende bejaarden en gezinnen te helpen. “Aan de verzorgenden en poetshulpen werden nu ook professionele mondmaskers van de Vlaamse overheid verdeeld met instructies. Zo blijven cliënten beter beschermd”, aldus voorzitter van het Pajottenlands Centrum Etienne Van Vaerenbergh. Voor meer informatie over de werking van de dienst, kan men terecht bij het Pajottenlands Centrum in Lennik of op 02/532.09.59.