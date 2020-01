Vernieuwd gemeentehuis opent maandag de deuren Tom Vierendeels

10 januari 2020

17u47 3 Lennik Het Lennikse gemeentehuis al vanaf maandag opnieuw toegankelijk zijn voor het grote publiek. Het gebouw werd het afgelopen jaar grond gerenoveerd met open onthaal op het gelijkvloers als blikvanger. Een officiële opening volgt later deze maand.

Dit voorjaar sloot het gemeentehuis op de Markt de deuren voor een grondige renovatie. “De raadzaal op het gelijkvloers verdween waardoor je nu binnenkomt in een grote ruimte”, klinkt het bij burgemeester Irina De Knop (Open vld) en schepen Heidi Elpers (CD&V). “Er is een loket waar een bediende bezoekers ontvangt en voorts zijn burgerzaken en grondgebiedszaken, de diensten die het vaakst bezocht worden, op het gelijkvloers bereikbaar. Vroeger moest je daarvoor naar het eerste verdiep gaan.”

Voor het personeel zijn er meer vergaderlokalen ingericht om dossiers met meer privacy te kunnen bespreken en er werd ook een aangename refter gecreëerd. Voordien moest het personeel in een ongezellige ruimte in de kelder eten. Daarnaast werd het gebouw volledig gerenoveerd en kregen de muren een nieuw likje verf. Insteek van de renovatie was vooral een klantvriendelijke dienstverlening te kunnen aanbieden. Een officiële opening voor het grote publiek met rondleidingen gaat door op 23 januari.