Venetiaanse kostuums komen naar Kasteel van Gaasbeek en Groenenberg Michiel Elinckx

19 juli 2019

14u18 8 Lennik Tientallen personages,uitgedost in Venetiaanse kostuums, maken op zondagnamiddag 4 augustus hun opwachting in de kasteeldomeinen van Gaasbeek en Groenenberg.

In een optocht paraderen ze van het kasteel van Groenenberg naar de Museumtuin van Gaasbeek, waar je met hen op de foto kan. Venetiaanse maskers spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Vanaf het einde van de dertiende eeuw zouden de Venetianen maskers dragen om hun sociale status te verbergen en anonimiteit te waarborgen. Intussen is deze traditie wijdverspreid en zijn ook in België liefhebbers van het Venetiaanse masker actief.

Jaarlijkse traditie?

“‘Regards Vénetiens’, een groep uit de provincie Namen die ieder jaar deelneemt aan de carnavalstocht in Venetië, klopte bij ons aan voor een fotoshoot in de Rozentuin van het park van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw”, vertelt Hilde Groenweghe van Natuur en Bos. “We zagen wel muziek in een samenwerking. Dit jaar plannen we voor het eerst een optocht door onze parken. Ik heb het gevoel dat dit aanslaat, want enkele weken voor het event noteren we op onze Facebookpagina al meer dan 1.500 geïnteresseerden. Als het event een succes wordt, kunnen we het jaarlijks herhalen. Zo ging het ook in Annevoie, waar de Venetiaanse optocht elk jaar meer dan tienduizend bezoekers trekt.”

Italiaans koffiestandje

De optocht op 4 augustus start om 14 uur en gaat door de parken van Groenenberg en Gaasbeek naar de Museumtuin. Vanaf 14.30 tot 16.30 uur flaneren de personages in de Museumtuin tussen de bezoekers. Een toegangsticket bedraag vijf euro, personen onder 18 jaar mogen gratis binnen. In de Museumtuin zal ook een echt Italiaans koffiestandje staan.