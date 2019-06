Vandalen vernielen deel van nieuwe zitbank achter Jo Baetens (slechts twee dagen na voorstelling van project) Michiel Elinckx

21 juni 2019

13u16 0 Lennik De nieuwe houten bank aan de site van Jo Baetens is na amper twee dagen al deels afgebroken. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) neemt het voorval ernstig.

De leerlingen van GO! secundair onderwijs stelden woensdag hun project, in het kader van Up.Lab, voor. Van een omgevallen boom hadden ze een hippe zitbank gemaakt, die achter de site Jo Baetens geplaatst werd. Twee maanden lang staken de leerlingen hun tijd in het ontwerp, maar na slechts twee dagen is een deel van de bank al afgebroken.

Straf niet ontlopen

De houten plankjes van de aanpalende zitbanken zijn al afgebroken door vandalen. Burgemeester De Knop kan niet lachen met het voorval. “Aan de daders kan ik enkel zeggen: schandalig, onrespectvol en laf”, zegt De Knop via de sociale media. “Het gemeentebestuur en de politie nemen dit voorval zéér ernstig. De politie zal de daders opsporen, zodat ze hun straf niet ontlopen. Het zou hen sieren als ze hun wangedrag inzien en zichzelf bij de politie aangeven. Maar dat is wellicht ijdele hoop.”