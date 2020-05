Vanaf 1 juni opnieuw betalend parkeren in Lennik Amber Gys

25 mei 2020

13u28 0 Lennik Vanaf 1 juni hervat firma Optimal Parking Control hun controles door parkeerwachters en moet men opnieuw betalen in de betalende zone van de gemeente Lennik.

Optimal Parking Control (OPC) helpt de gemeente Lennik met het uitvoeren van een doeltreffend parkeerbeleid. Enkele weken lang kon elke bezoeker of inwoner van de gemeente Lennik gratis parkeren door de coronamaatregelen. Vanaf 1 juni hervat het bedrijf nu opnieuw controles door parkeerwachters in te zetten. Er moet ook opnieuw betaald worden in de betalende zone.

In de blauwe zone is het ook opnieuw de bedoeling dat de parkeerder de blauwe schijf legt en maximaal 2 uur op deze plaats staat.