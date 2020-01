Van Vaerenbergh (N-VA) wil minimumleeftijd voor GAS-boetes verlagen naar 14 jaar Tom Vierendeels

24 januari 2020

12u30 3 Lennik Oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) heeft de gemeenteraad gevraagd om de minimumleeftijd voor GAS-boetes in Lennik te verlagen naar 14 jaar. De Jeugdraad zal om advies gevraagd worden waarna het voorstel opnieuw naar de gemeenteraad komt. “Beter dat we zo breed mogelijk gaan om kort op de bal te kunnen spelen”, klinkt het.

“Indertijd werd de minimumleeftijd vastgelegd op zestien jaar, maar de maatschappij is intussen wel al wat gewijzigd”, verklaart Van Vaerenbergh. “We hebben wel wat scholen op ons grondgebied en daarnaast is er sinds kort ook een skatepark aanwezig. Ik wil niet negatief doen over dat laatste: het is heel fijn en goed voor de jeugd, maar het kan ook overlast aantrekken. De leeftijd waarop het wel eens fout loopt met jongeren en ze overlast veroorzaken verlaagd ook. Daarom is het goed dat we als gemeente kort op de bal kunnen spelen en zo breed mogelijk gaan. Het grootste voordeel is dat de ouders betrokken worden. Voor mij is een boete niet noodzakelijk: dienstverlening uitvoeren bij de gemeente is ook voldoende.”

Dekenijtuin

Zelf heeft ze ook enkele concrete voorbeelden. “Een tijdje geleden werd de omgeving van de nachtwinkel geplaagd door hangjongeren”, weet het raadslid. “Dat verplaatste zich intussen naar de tin van de dekenij. Daar is intussen ook al een tussenkomst door de politie geweest, maar er werden geen processen-verbaal opgesteld. De gemeente heeft wel een gesprek gehad met de buurtbewoners.”

Jeugdraad

Het verlagen van de minimumleeftijd naar 14 jaar is sinds 2013 nodig. Exact een jaar geleden bleek dat 92 procent van de Vlaamse gemeenten GAS-boetes uitschreef en nog geen tien procent daarvan die ook aan veertienjarigen gaf. De meerderheid zou naar verluidt niet weigerachtig tegenover het voorstel staan. “Maar er moet nu eerst advies gevraagd worden aan de Jeugdraad”, zegt Van Vaerenbergh. “Normaal zal dan volgende maand het punt ter stemming komen op de gemeenteraad.”