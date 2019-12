Van 3D-printen tot solderen: jong en oud welkom bij ingenieur van ‘Team Scheire’ Tom Vierendeels

26 december 2019

08u46 0 Lennik ‘Uitvinder’ Ronald Van Ham en zijn vrouw Heidi Cuypers gaan de komende jaren in zee met de gemeente Lennik om een soort Repair Café te openen, machines ter beschikking te stellen van inwoners en workshops te organiseren. Het project is een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan en de gemeente maakt hiervoor 10.000 euro per jaar vrij.

“We willen met deze samenwerking ook bijdragen tot het STEM-actieplan Vlaanderen”, zegt burgemeester Irina De Knop (Open Vld). “Bedoeling daarvan is kinderen en jongeren in contact te brengen met wetenschap en techniek waardoor ze misschien verder zullen gaan in zo’n richting.” Maar de Techniekschuur zal niet enkel voor jongeren geopend worden. “Het wordt een gastvrije technische bibliotheek voor alle Lennikenaren”, vervolgt De Knop. “We zijn blij dat Ronald en Heidi met hun achtergrond de lokale bevolking en in het bijzonder de jeugd techniek wil leren ontdekken. De gemeente is trots op de aanwezigheid van dit uniek concept op haar grondgebied, en wil deze fierheid ook bekrachtigen met een jaarlijkse financiële ondersteuning van 10.000 euro. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de Techniekschuur en de gemeente Lennik voor een duur van 1 legislatuur. De jaarlijkse werkingssubsidie ter ondersteuning van de Techniekschuur is er om de projecten, activiteiten en evenementen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst te kunnen ontplooien in Lennik.”

Kinderen

De bezielers van de Werkschuur zijn ook niet zomaar de eerste de beste. Ronald is als ingenieur gespecialiseerd in elektronica en mechanica en geeft les aan studenten Industrieel Ingenieur van de VUB. Hij maakt ook deel uit van ‘Team Scheire’ waar hij als uitvinder de dagdagelijkse problemen van mensen met een beperking aanpakt. Sinds 2014 is de Werkschuur op dinsdag al geopend vanaf 19 uur. “Eerst tot 22 uur, maar dat werd snel middernacht”, klinkt het bij Ronald en Heidi. “Iedereen is welkom om zaken te komen herstellen of gewoon te maken. We stellen tal van machines ter beschikking zoals bijvoorbeeld een zevental 3D-printers, een CNC-houtfrees enzovoort. Enorm leuk is ook de lasercutter om platen van hout of plexiglas te graveren of uit te snijden. Ook kinderen kunnen perfect aan de slag met de machine nadat ze een geschikte tekening op de computer hebben.”

Helpen

Op die dinsdagavonden is de Werkschuur geen gratis hersteldienst. Alles moet je zelf herstellen. “Maar je kan wel hulp krijgen van anderen”, gaat het verder. “Zo kon iemand zijn grasmachine hersteld worden dankzij iemand die aan brommertjes werkt en verstand heeft van verbrandingsmotoren. Iemand anders kon emotioneel belangrijke foto’s recupereren op een gsm die kapot was. Mensen bestellen ook voor elkaar onderdelen op internet.”

Vakantiekampen

Daarnaast worden ook workshop georganiseerd voor kinderen over bijvoorbeeld solderen, 3D-printen, juwelen maken,.... Het komend half jaar zullen alle Lennikse lagere scholen langskomen. Er wordt voornamelijk op zesdejaars gemikt omdat zij nu voor de keuze staan wat ze verder willen studeren. Tot slot worden in de schoolvakanties ook meerdaagse kampen georganiseerd over bepaalde onderwerpen. Die lopen zo goed dat er al extra kampen georganiseerd worden door heidi en Ronald.