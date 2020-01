Vakbondsafgevaardigden MFC Levenslust net voor beschermingsperiode ontslagen, stakingsaanzegging ingediend door BBTK Tom Vierendeels

09 januari 2020

08u52 3 Lennik Twee werknemers van het MFC Levenslust op de grens van Lennik met Schepdaal werden woensdag op staande voet ontslagen. Naar eigen zeggen viel er op hun manier van werken niks aan te merken. “De Raad van Bestuur wilde ons weg voor de beschermingsperiode voor vakbondsafgevaardigden volgende week start”, luidt het. Er is een stakingaanzegging ingediend.

In totaal gaat het om drie personen die woensdag hun ontslag kregen, maar alleen Stijn Timmermans (34) en Bart Van den Steen (54) zijn afgevaardigden bij vakbond BBTK. Stijn werkte tien jaar als permanentieverantwoordelijke bij Levenslust terwijl Bart de laatste zes jaar als teamcoach en procesbegeleider aan de slag was nadat hij eerder al eens elf jaar bij Levenslust werkzaam was. Levenslust is een open jeugdinstelling voor kinderen met een lichte mentale beperking, met gedragsstoornissen en emotionele stoornissen of jongeren die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze makkelijk beïnvloedbaar zijn, al dan niet geplaatst door een jeugdrechter. “Bart heeft nooit evaluatiegesprekken gekregen, maar ik wel en die waren altijd positief”, vertelt Stijn. “Collega’s keken mij met tranen in de ogen en vol ongeloof aan toen ik het nieuws meldde. Een ontslag valt echt niet te verklaren, ook niet voor Bart. Er hing niks in de lucht en op professioneel vlak deden we wat we moesten doen. Dat durven we met de hand op het hart te zeggen.”

Afrekening

En net om die redenen hebben ze hun eigen idee over het ontslag. “In mei zijn er sociale verkiezingen en volgende week start de occulte periode”, klinkt het bij de mannen. Dit is een periode waarin werknemers zich kandidaat kunnen stellen voor de sociale verkiezingen en vervolgens ontslagbescherming genieten. Doorgaans loopt die periode van 12 januari tot 30 maart. “We moeten nu officieel een reden voor het ontslag vragen, maar een degelijke gaan ze niet kunnen geven.” Toch denken ze zelf de echte reden te weten. “Afgelopen jaar was er veel te doen over een nieuw systeem om werktijden te registreren”, klinkt het. “Maar daar werden zaken bij aangepast en vakantiedagen ingevuld als opgenomen overuren. Wij noemden dat fraude, schriftvervalsing en gesjoemel en daar konden ze bij de Raad van Bestuur niet mee lachen. We benoemden de zaken zoals ze zijn en worden daar op afgerekend. Als BBTK-afgevaardigden kwamen we op voor de rechten van het personeel en lieten we onze kritische stem horen. We vrezen dat dit aan de basis ligt voor ons ontslag.”

Staking

Ze willen vooral het ontslag op staande voet zo net voor de beschermingsperiode aankaarten. “Gesteund door de afdelingen Brussel-Halle-Vilvoorde en Aalst van het BBTK”, luidt het. “Het kan niet dat mensen die zich engageren op deze manier afgerekend worden. Welk signaal geeft dit naar anderen die zich kandidaat willen stellen?” Het BBTK heeft ook een stakingsaanzegging ingediend voor 21 januari en er zal door militanten actie gevoerd worden aan Levenslust.

Noodzakelijke beslissing

“Het gaat inderdaad om een vrij ongewone beslissing, maar wel een noodzakelijke”, vertelt Else Da Wachter, algemeen directeur bij vzw Levenslust. “Er liggen heel wat uitdagingen op de plank die ons onder meer opgelegd worden door de hogere overheid. We wilden daar een goede start voor nemen. Zonder individueel uit te wijken en toch discreet te blijven kan ik zeggen dat het ontslag van die drie mensen gebaseerd is op het individueel functioneren binnen de organisatie. Twee van de drie zijn vakbondsmensen en dat weten we, maar er zijn er een nog een twintigtal binnen Levenslust die goed werk leveren. In ieder geval zullen we nu rustig de procedures verder volgen om dit verder af te handelen.”

Aanvechten

Stijn probeert zijn persoonlijke toekomst alleszins positief op te nemen. “Beiden gaan we het ontslag juridisch aanvechten, gesteund door het BBTK”, zegt hij. “En anderzijds vind ik als 34-jarige in de zorgsector vermoedelijk wel snel een andere job.” Bart richt zich minder gerust tot zijn ex-collega: “Ik ben 54 dus ik denk niet dat het voor even gemakkelijk als bij jou wordt.”