Vakbond BBTK houdt 24-uren staking bij Levenslust na ontslag van twee afgevaardigden: “Wij willen een bescherming om plots ontslag te voorkomen” Tom Vierendeels

22 januari 2020

18u14 0 Lennik De socialistische vakbond BBTK houdt een 24-uren staking bij MFC Levenslust na het ontslag van vakbondsafgevaardigden Stijn Timmermans (34) en Bart Van den Steen (54). Met de actie eisen ze van de directie om het duo opnieuw te integreren. Daarnaast willen ze een bescherming van de andere werknemers om een plots ontslag te voorkomen.

De vakbondsmilitanten legden vanaf 7 uur het werk neer en richtten een stakingspiket op in de Scheestraat aan de ingang van Levenslust. Levenslust is een open jeugdinstelling voor kinderen met een lichte mentale beperking, gedragsstoornissen en emotionele stoornissen of jongeren die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze makkelijk beïnvloedbaar zijn, al dan niet geplaatst door een jeugdrechter. De staking loopt tot donderdagochtend 7 uur. “We eisen een re-integratie van Stijn en Bart zodat ze opnieuw aan het werk kunnen bij Levenslust”, zegt Kathleen De Decker, secretaris van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde. “Het geld dat nu wordt weggeven door het ontslag kan beter worden behouden ten voordele van de begeleiding van de jongeren. Daarnaast willen we dat er een veilig beleid komt zodat werknemers niet zomaar plots ontslagen kunnen worden.”

Bescherming

Zowel beide mannen als BBTK betreuren dat de directie sinds het ontslag begin januari nog geen enkele dialoog is aangegaan met Stijn, Bart of de vakbond. “Maar in de pers laat de directie zich wel uit over de situatie”, klinkt het. “Daarin wordt gesteld dat het individueel functioneren aan de basis ligt van het ontslag.” Maar die uitspraak kan op weinig begrip rekenen. Zo zegt Bart tijdens de afgelopen jaren nooit een functioneringsgesprek of evaluatie gekregen te hebben. Stijn wel, maar naar eigen zeggen waren die telkens positief. Een derde persoon die ontslagen werd, maar niet aangesloten is bij een vakbond, kreeg volgens de mannen een zestal maanden geleden nog de kans op promotie. “Hoe kunnen ze ontslagen worden omdat ze slecht functioneren terwijl ze het zelf niet eens weten?”, gaat De Decker verder. “Op die manier kan elke werknemer uit het niks ontslagen worden. We blijven erbij dat Stijn en Bart aan de deur gezet werden omdat de beschermingsperiode voor vakbondsafgevaardigden enkele dagen later ging starten door de sociale verkiezingen die eraan zitten te komen in mei.”

Spiegels

Zelf vinden Stijn en Bart de openlijke uitspraken van de directie ook niet gepast. “Door te beweren dat we slecht functioneren zien andere potentiële werkgevers dit ook en zo hypothekeert Levenslust onze toekomst”, klinkt het. “In ieder geval zijn we nog niet op zoek gegaan naar ander werk, maar blijven we hopen op een re-integratie, zeker omdat er geen aanwijsbare reden voor ons ontslag is. We hopen ook nog altijd een degelijke uitleg te krijgen voor ons ontslag.”

Een kleine delegatie werd ook na onderhandelen via de politie (die met een 25-tal agenten ter plaatse was red.) ontvangen door de directie. Ze overhandigden twee spiegels met de boodschap: “Kunnen jullie nog in de spiegel kijken?”. De directie gaf aan op een later tijdstip een gesprek te willen voeren met de vakbonden.