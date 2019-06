Uniek schilderij ontdekt van de bedenker van de term ‘Pajottenland’ Michiel Elinckx

10 juni 2019

08u57 0 Lennik De heemkundige Andreas Masiuskring heeft een tweede portret van Frans-Jozef De Gronckel voorgesteld. De Gronckel was de uitvinder van de term ‘Pajottenland’ en tevens provincieraadslid in de negentiende eeuw. De vondst van het portret is uniek, want er bestaan slechts twee schilderijen van De Gronckel.

Frans-Jozef De Gronckel was een befaamde advocaat in de negentiende eeuw. De Lennikenaar, die in 1819 geboren werd, stond aan de wieg van de term ‘Pajottenland’. Hij was eveneens een belangrijk provincieraadslid. Hij pleitte onder meer voor de aanleg van provinciewegen en een grondige aanpak van de vervuilde Zenne.

Portret door broer

De Gronckel is het uithangbord van Lennik. In de Dekenij hangt aan groot portret van hem, maar nu is er ook een tweede werk gevonden. De Andreas Masiuskring onderhield de voorbije jaren goede contacten met de nazaten van De Gronckel. “Zij wonen niet meer in Lennik, maar hebben wel respect voor het leven van Frans-Jozef”, vertelt Joris De Beul, voorzitter van de Masiuskring. “Een familielid nam onlangs contact met ons op, omdat hij een portret van De Gronckel gevonden had. Het schilderij is nooit uit familiehanden geweest, maar wordt nu geschonken aan de Masiuskring.” Het portret beeldt een 32-jarige De Gronckel uit. Hij is in 1848 net provincieraadslid geworden. “Waarschijnlijk was hij zo fier op zijn titel, dat hij een portret liet schilderen”, vertelt De Beul. “Een portret was uiting van macht en geld. In de negentiende eeuw kon niet iedereen zich dat permitteren. Het schilderij werd dan nog eens gemaakt door Vital De Gronckel... de broer van Frans-Jozef.”

Pajottenland

Waar het schilderij in de toekomst zal hangen, weet de Masiuskring nog niet. “Maar dit unieke portret behoort aan het openbaar domein toe. De Gronckel is erg belangrijk geweest voor de streek. Hij publiceerde als eerste de streeknaam ‘Pajottenland’. Iedereen kent die term nu, maar het is van onschatbare waarde geweest. Of je nu van Dilbeek, Herne of Lennik bent: je bent van het Pajottenland. Het heeft een streek met mekaar verbonden. De naam ‘Pajottenland’ komt waarschijnlijk van ‘Payot’, wat neerkomt op een patriot. De Gronckel bedoelde hoogstwaarschijnlijk dat de mensen uit het Pajottenland echte patriotten waren, mensen die fier waren op hun land.”

Restauratie

Het nieuwe portret zal binnenkort gerestaureerd worden. De Masiuskring zamelt, onder meer via een Gronckelbier, geld in voor de restauratie. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) is alvast in de wolken met de nieuwe vondst. Zij mocht, samen met de Masiuskring, het nieuwe werk onthullen. “Het is belangrijk dat de Masiuskring zich bijt in het leven van Frans-Jozef De Gronckel”, zegt burgemeester De Knop. “Hij is een belangrijk historisch figuur geweest voor onze gemeente. Het nieuwe portret zal zeker een geschikte plaats krijgen in een van de openbare gebouwen.”