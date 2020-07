Twee wietkwekers in Eizeringen opgepakt dankzij het nodige geluk en geduld, plantage telde honderden planten Tom Vierendeels

13 juli 2020

20u19 0 Lennik Met een nodige portie geduld hebben agenten van de politiezone Pajottenland twee cannabiskwekers kunnen arresteren. De agenten werden zaterdagavond gealarmeerd voor een inbraak in de betrokken woning en ontdekten zo de plantage. Er werd enkele uren geobserveerd waardoor het duo ‘s nachts kon worden opgepakt.

De politie kreeg volgens Het Nieuwsblad rond 19.30 uur een melding van een inbraak in een woning in de Frans Baetensstraat in Eizeringen. Buurtbewoners hadden de inbreker betrapt waarop die op de vlucht sloeg via de achterliggende daken. Moedige buren zetten nog tevergeefs te voet en met de wagen een achtervolging in.

“Na de melding van een inbraak kwam de politiezone Pajottenland ter plaatse”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Er werden braaksporen aangetroffen en in de woning troffen de agenten een plantage van vierhonderd à vijfhonderd planten aan.” En toen deden de agenten een slimme zet. “De politie stelde zich verdoken op en kon kort na verloop van tijd een verdachte auto met twee personen zien arriveren”, gaat Blondeau verder. “Het duo werd opgepakt. Ht gaat om een 28-jarige uit Ternat en een 34-jarige uit Buggenhout. Ze werden verhoord en zondag voor de onderzoeksrechter geleid die hen liet aanhouden.”

De Civiele Bescherming kwam zondagvoormiddag ter plaatse om de woning leeg te halen en de planten te vernietigen.