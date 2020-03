Triagepost voor mogelijke Covid-19-patiënten in sporthal van Lennik Tom Vierendeels

13u30 100 Lennik Om zowel de huisartsen in het Pajottenland als de ziekenhuizen te vrijwaren van overbelasting wordt in de Lennikse sporthal Jo Baetens een ‘Consultatiepunt Covid-19' opgericht. Inwoners uit Lennik, Dilbeek, Roosdaal, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever die mogelijk besmet zijn, zullen door hun huisarts naar hier doorgestuurd worden.

Het consultatiepunt in de sporthal zal vanaf dinsdag 24 maart bemand worden door vrijwilligers die instaan voor de administratie en huisartsen uit de verschillende gemeenten. “Het is belangrijk mee te geven dat mensen niet op eigen initiatief langs kunnen komen”, zegt dokter Koen Plasman. “Inwoners bellen in eerst instantie hun huisarts op en potentieel besmette personen zullen naar hier doorgestuurd worden. De openingsuren van het consultatiepunt zijn afhankelijk van de noodzaak en zullen intern naar de huisartsen gecommuniceerd worden. Voor wie infectie- of ziektetekenen van Covid-19 heeft zal de huisarts een afspraak maken in het consultatiepunt.”

In de sporthal zal dan een triage gebeuren. “Testen worden er niet afgenomen”, verduidelijkt huisarts Plasman. “De dokters hier zullen een klinisch onderzoek uitvoeren en moeten beslissen of iemand naar het ziekenhuis moet of gewoon thuis in isolatie kan blijven. Ook wanneer het duidelijk is dat er geen sprake is van een besmetting met Covid-19 zal dit meegedeeld worden. Patiënten komen liefst alleen langs of hooguit met één begeleider. Iedereen moet ook op 1,5 meter van elkaar blijven.”

Overrompeling vermijden

Voor de huisartsen is het nut van zo’n consultatiepunt tweeledig. “Enerzijds bewijzen we de spoeddiensten en ziekenhuizen in het algemeen een dienst door daar een overrompeling te vermijden”, gaat dokter Plasman verder. “Daarnaast vrijwaren de huisartsen hun eigen praktijk van infecties.”

Intergemeentelijke samenwerking

Het consultatiepunt is een samenwerking van de huisartsen, de gemeentebesturen en -diensten van de zeven betrokken gemeenten. Arbeider van de Lennikse technische dienst zijn volop bezig met de opbouw van het centrum en zullen ook instaan voor het poetsen en het desinfecteren. Ook het Rode Kruis verleende bijstand.

