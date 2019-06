Tour de Bruegel stelt volledige programmatie voor (met optredens van Gene Thomas en De KetnetBand) Michiel Elinckx

27 juni 2019

18u54 0 Lennik De doorkomst van de Tour de France wordt niet alleen een hoogtepunt voor de renners, maar ook voor menig Lennikenaar. Tot 17 uur zijn er verschillende activiteiten voorzien, zoals een Bruegelbuffet en optredens van onder meer Gene Thomas.

Vanaf 10 uur wordt de markt omgetoverd tot een groot wielerdorp. Dan start de televisie-uitzending van de etappe op groot scherm. Tussendoor is er een spinningsessie. Om 10.45 uur passeert de reclamekaravaan, een kwartier later opent het Bruegelbuffet. Om 11.20 uur start het optreden van De KetnetBand. Daarna maakt iedereen zich klaar voor hét moment van de dag: de doortocht van de renners door Lennik om 12.45 uur.

Mobiele fietsenstallingen

Nadien is er nog een tweede spinningsessie. Om 13.45 uur is er een optreden van Gene Thomas samen met Sir G. Een uur later treed DJ Kaaprisun op. Daarna wordt de finale van de rit gevolgd op groot scherm. Het parcours in Lennik verloopt langs de Brusselsestraat, Alfred Algoetstraat, Markt, Kroonstraat, Negenbunderstraat en Lombeeksesteenweg. Mobiele fietsenstallingen worden voorzien aan de Markt.