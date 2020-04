Totaal van 39 patiënten uit Consultatiepunt Covid-19 doorverwezen naar ziekenhuis Amber Gys

08 april 2020

15u32 1 Lennik De werking van het Consultatiepunt Covid-19 in Lennik loopt vlot, zo werden al 374 patiënten onderzocht waarvan er 39 naar het ziekenhuis werden doorverwezen.

In de periode van 24 maart t.e.m. 6 april werden er 374 patiënten onderzocht waarvan de overgrote meerderheid vervolgens thuis mocht uitzieken. Tot op heden werden er 39 patiënten naar het ziekenhuis doorverwezen. In het consultatiepunt dringt men erop aan om alle regels te respecteren. “Zet de dokter je na consultatie in het Consultatiepunt Covid-19 in thuisquarantaine? Respecteer dit dan en doe dit met onmiddellijke ingang”, klinkt het.

De gemeente Lennik, het OCMW en meer dan 90 vrijwilligers staan al klaar om mensen te helpen met boodschappen doen of andere taken. Je kan je nog steeds registreren als hulpbehoevende of vrijwilliger via de website of door te bellen naar 02/532.41.45.

Doorverwijzing huisarts

Er wordt nogmaals benadrukt dat patiënten enkel naar het concultatiepunt kunnen komen na doorverwijzing van de huisarts. “Bel altijd eerst naar je huisarts als je klachten hebt die op een besmetting met corona kunnen wijzen. De huisarts zal je na een telefonische raadpleging meer info geven en beslissen je al dan niet door te verwijzen naar het Consultatiepunt Covid-19.” Je zelf komen aanmelden in het Consultatiepunt Covid-19 kan niet. “De actuele maatregelen zijn cruciaal in onze strijd tegen Covid-19. Het is nu dat we de gevolgen van de maatregelen beginnen merken. Deze hebben pas echt effect als we volhouden. Meer dan ooit hebben we jou nodig. Ook als je het beu bent, als je kinderen het huis op stelten zetten, als je je vrienden mist... Hou vol!”