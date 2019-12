Tientallen skaters zakten al af naar de gloednieuwe bowl achter de sporthal Tom Vierendeels

18 december 2019

17u43 0 Lennik Het skatepark achter de Lennikse sporthal is volledig skateklaar en dat ondervonden tientallen skaters de afgelopen weken al. Zeker het zachte weer lokt de skaters naar ‘hun’ bowl. Het skatepark maakt deel uit van de volledige ontwikkeling van de sportsite.

“Het skatepark maakt deel uit van het groter geheel van de site rond de sporthal”, verklaart sportschepen Johan Limbourg (LB). “Bedoeling is om de achterzijde volledig te ontwikkelen voor zowel jong als oud. Een skatepark ontbrak nog in onze gemeente, zeker omdat onze Lennikse skaters moesten uitwijken naar Gooik, Halle of Ternat. Nu de examenperiode achter de rug is stelen we de interesse vast. Afgelopen zondag was er zelfs een veertigtal skaters aanwezig.” Het skatepark blijft toegankelijk, maar vanaf 22 uur zal gevraagd worden om niet meer te skaten om de rust van buurtbewoners te waarborgen. Om die reden zal er ook geen extra verlichting geplaatst worden.

Concrete Dreams van Bruno Van Wilderode startte op 14 oktober met de bouw en in december was alles afgewerkt. Alles werd met de hand afgewerkt. “Nu is het aan ons om de toegang te verbeteren en ook groen aan te planten, zowel naast het park als in het midden.” De gemeente maakte geen aanspraak op subsidies en betaalde 77.000 euro. Een grote opening wordt in de lente voorzien, gekoppeld aan een evenement.