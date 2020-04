Struiken op begraafplaats gaan verloren bij onkruidverbranding Tom Vierendeels

17 april 2020

17u46 0 Lennik Een haag op de begraafplaats van Sint-Kwintens-Lennik ging vrijdagmiddag in vlammen op ten gevolge van onkruidverbranding. De vlam sloeg over naar de struiken en werd geblust door de brandweer.

De hulpdiensten werden ‘s middags opgeroepen voor een brand op de begraafplaats in de Zavelstraat. Een arbeider van de groendienst was onkruid aan het wegbranden, maar de vlam sloeg plots over naar een rij struiken tussen de graven. De brandweerzone Vlaams-Brabant West diende uit te rukken om het vuur te doven. Enkele zerken liepen lichte beschadigen op door het vuur. De struiken werden nadien verwijderd. Het is niet de eerste keer dat zo’n onkruidverbranding fout loopt in ons land, zowel bij particulieren als gemeentediensten. Het wegbranden is een alternatief nadat verschillende herbiciden verboden werden.