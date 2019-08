Stijlvol feesten aan het Kasteel van Gaasbeek? Dat kan volgende maand op Ontourage Michiel Elinckx

22 augustus 2019

18u36 0 Lennik Maandag 9 september wordt een speciale dag op het Kasteel van Gaasbeek. Het House-event Ontourage houdt dan halt op het befaamde kasteeldomein.

Ontourage trekt iedere maand door Vlaanderen. Het house-event kiest dan een bijzondere locaties uit voor enkele dj-sets. Maandagavond 9 september is het de beurt aan het Kasteel van Gaasbeek. In de schaduw van het kasteel zal onder meer dj Nico Morano een toepasselijke set draaien. Eerder passeerde Ontourage aan de Sint-Pietersabdij in Gent en Fort Napoleon in Oostende.

Registreren

Wie een ticket wil bemachtigen, zal een beetje geluk nodig hebben. Op de Facebookpagina van Ontourage moet je je registeren. Daarna kiest de organisatie de gelukkige winnaars uit. De dj-sets duren van 18 uur tot 22 uur.