Sterrenrestaurant Sir Kwinten biedt afhaalmenu aan Amber Gys

18 maart 2020

14u43 0 Lennik In deze corona-tijden bieden heel wat restaurants in het Pajottenland afhaalmenu’s aan. Zo ook sterrenrestaurant Sir Kwinten uit Lennik, Ferment en Krekelhof.

De restaurants Sir Kwinten en Ferment uit Lennik en Krekelhof uit Gooik bieden de komende weken afhaalmenu’s aan om de coronacrisis wat aangenamer te maken. “Om de zogenaamde ‘lockdown’-periode toch een beetje aangenaam door te brengen op culinair vlak bieden wij de mensen verschillende afhaalopties aan”, klinkt het.

De gerechten kunnen online besteld worden via de website, via het mailadres: info@sirkwinten.be of telefonisch op 02/582 89 92. Afhaling is mogelijk op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 15 uur en 18 uur. De bestellingen moeten diezelfde dag voor 10 uur worden besteld.