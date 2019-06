Square Café sluit zaterdag definitief de deuren: "Er waren gesprekken met overnemers, maar er kwam geen akkoord” Michiel Elinckx

06 juni 2019

16u26 8 Lennik Zaterdag davert het populaire Square Café in Lennik voor een laatste keer op zijn grondvesten. Het bekende danscafé zet er na een kwarteeuw een punt achter. Uitbaters Jurgen Lippens en Sandra De Blander zocht nog naar overnemers, maar gesprekken liepen tot niet uit.

Na 25 jaar mag het danscafé aan de Markt van Lennik gerust een begrip in de ruime regio genoemd worden. Ieder weekend verzameld de jeugd van het Pajottenland in het café om te feesten of rustig een pintje te drinken. Vorig jaar kondigden Jurgen en Sandra hun afscheid aan. Ze wilden een overnemer vinden voor het Square Café en in schoonheid eindigen.

Geen overnemer

“Maar er is geen overnemer gevonden”, zegt Jurgen. “Er liepen gesprekken met verschillende kandidaten, maar uiteindelijk liepen die tot niet uit. We hoopten om iemand te kunnen vinden, maar dat is niet gelukt.” Zaterdag is dan ook het definitief afscheidsfeestje van Square Café. Nadien gaan de deuren van het danscafé niet meer open. “De toekomst van het café? Dat weten we zelf nog niet. Hopelijk kunnen we daar tegen de komende maanden duidelijkheid over scheppen, maar de kans is de klein dat Square Café nog open gaat.” Zaterdag belooft een emotionele avond te worden voor iedereen die het Square Café lief heeft. Jurgen en Sandra gooien nog een maal de deuren open voor een ouderwetse avond. “Onze trouwe deejays komen opnieuw draaien, het wordt een avond om nooit te vergeten. De voorbije weken kwamen trouwe klanten uit de beginjaren nog eens langs. Samen haalden we herinneringen op aan de mooie avonden in het café. Zaterdag zal het café bomvol zitten, vooral met ‘oudere’ mensen die nog een laatste keer langskomen.”

Van generatie op generatie

Dat Square enkele generaties heeft overleefd, mocht Jurgen de voorbije jaren ondervinden. “Jongeren kwamen bij me om te vertellen dat hun ouders elkaar ontmoet hadden in het Square Café. Vele jaren later volgen de kinderen het voorbeeld van de ouders. Dat is natuurlijk wel prachtig. Het was niet evident om bijna 25 jaar achter de tapkranen te staan, maar we deden het met plezier.”

Bouwbedrijf

En wat brengt de toekomst voor Jurgen en Sandra? “Ik werk tijdens de week in het bouwbedrijf”, vertelt Jurgen. “De combinatie met het café was héél zwaar. Het is goed geweest, want het viel bijna niet meer te combineren. Ik zal zeker niet in een zwart gat vallen, maar toch zal die laatste avond mij niet onberoerd laten. Ook voor mijn vrouw Sandra wordt het speciaal: zij heeft 25 jaar met plezier de mensen van het Square Café bediend. Zaterdag geven we er nog een keer een lap op, en dan doen we de boeken definitief toe.” De afscheidsparty van het Square Café start om zaterdag om 21 uur en eindigt in de vroege uurtjes.