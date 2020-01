Spullen voor Australië ook af te leveren bij dierenasiel Ark van Pollare Tom Vierendeels

13 januari 2020

18u14 0 Lennik Dierenasiel De Ark van Pollare uit Lennik is voortaan een inzamelpunt voor spullen die naar Australië verzonden worden. De goederen worden gebruikt om de dieren daar te helpen. De hele operatie wordt gecoördineerd via de Facebook-groepen van Team Belgium for Australia en FSPCA.

“Tot 25 januari kan je bij ons spullen afleveren die daarna verzonden worden door Team Belgium for Australia”, laat De Ark van Pollare op Facebook weten. “Dit kan telkens van woensdag tot en met zondag tussen 10.30 en 16 uur op ons adres langs de Assesteenweg. Onbehandelde flanellen en katoenen lakens, handdoeken, washandjes, kussenslopen en fleece dekentjes zijn welkom.”

De grote inzameling wordt gecoördineerd via de Facebook-groep ‘Team Belgium for Australia’ die intussen wel als privé werd ingesteld maar al 32.000 leden telt. Ook FSPCA verleent haar steun aan deze groep. Er zijn verschillende dropplaatsen in Vlaanderen en De Ark is daar dus ook eentje van. Een eerste verwerking zal doorgaan in de week van 27 januari. Alle spullen worden daarom ten laatste op 26 januari opgehaald op de dropplaatsen. Iemand zal vervolgens eind deze maand naar Australië vertrekken om de goederen te overhandigen. Een tweede lading zal eind februari vertrekken.